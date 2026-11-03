L’ASSE a envoyé neuf joueurs en prêt cette saison. Un total élevé qui a permis de dégraisser un effectif trop conséquent à l’époque. Le prêt était aussi pour certains la seule solution afin d’engranger du temps de jeu au niveau professionnel. Retour sur leurs performances du week-end.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Strahinja Stojkovic, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 9 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu le week-end dernier ?

Du temps de jeu pour les joueurs prêtés par l’ASSE

Ils sont plusieurs à avoir pris part aux rencontres de leur club durant le week-end. Lucas Stassin a notamment enchaîné une nouvelle titularisation avec Séville dimanche après-midi. Les Sévillans se sont malheureusement inclinés 3-1 face à Getafe. L’attaquant belge a disputé l’intégralité de la partie.

Après avoir été titularisé en Coupe du Roi la semaine dernière (victoire 1-3 contre Xerez), Aïmen Moueffek retrouvait les pelouses de deuxième division espagnole, hier soir. Le milieu de terrain est entré à la 89ème minute et n’a donc pas pu empêcher la défaite de Cadiz contre Majorque (2-1). Ebenezer Annan a lui aussi bénéficié de quelques minutes ce week-end. Entré à la 79ème, le latéral gauche a ainsi participé à la victoire du Rapid Bucarest face à Csíkszereda (2-0).

Du temps de jeu aussi pour Jebryl Sahraoui. Le milieu de terrain prêté à Aubagne a disputé 72 minutes avant de céder sa place, dans une rencontre maîtrisée par Versailles (4-0). Même chose pour Strahinja Stojkovic, pourtant en difficulté ces dernières semaines. Le latéral droit a joué 90 minutes avec l’OFK Belgrade. Mais lui aussi s’est incliné (défaite 0-2 contre Vojvodina).

Enfin, la belle performance du week-end est signée Igor Miladinovic. Ce dimanche, le milieu offensif serbe s’est régalé avec le Partizan Belgrade. Victoire 3-0 face au FK Zemun, 90 minutes disputées et 1 passe décisive au compteur : dans la continuité de ses performances récentes.

Ekwah ecarté, Gadegbeku et Dodote pas utilisés

Comme évoqué hier sur le site, le prêt de Pierre Ekwah tourne au fiasco. Déjà peu utilisé ces dernières semaines, il a cette fois été écarté par Will Still contre Strasbourg. Le milieu de terrain n’a carrément pas fait le déplacement et était hors feuille de match. Cela n’a pas empêché Auxerre de s’incliner lourdement (5-1). En tout cas, son manque d’exposition en Bourgogne interroge sur son avenir en Vert. Prêté avec option d’achat, Pierre Ekwah pourrait revenir dans le Forez si celle-ci n’était pas levée. Et c’est clairement la voie vers laquelle on semble se diriger…

Pour finir, direction la Ligue 2 et le Pau FC. Comme ce fût systématiquement le cas ces dernières semaines, Luan Gadegbelu et Axel Dodote étaient remplaçants, cette fois face à Metz (victoire 1-3). C’est donc du banc qu’ils ont assisté au succès de leur équipe et au doublé de leur coéquipier, l’ancien stéphanois Cheikh Fall. Les deux jeunes prêtés par l’ASSE ne sont d’ailleurs même pas entrés.