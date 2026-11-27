Après un précieux succès à Reims (0-1), l’ASSE se prépare à affronter Villefranche samedi (19h) en Coupe de France. Les Verts, certes focalisés sur le championnat, auront à cœur de passer un tour supplémentaire face à l’écurie de Ligue 3. Ce match pourrait aussi être l’occasion pour plusieurs joueurs de s’illustrer. C’est notamment le cas de Nadir El Jamali. Focus sur la dynamique récente de l’espoir stéphanois.

Et si Nadir El Jamali lançait véritablement son histoire avec l’ASSE ce week-end ? L’offensif formé au Centre sportif Robert-Herbin monte en puissance ces dernières semaines, mais ne parvient toujours pas à se montrer décisif.

Une blessure qui tombe très mal

Nadir El Jamali ne découvre pas la Ligue 2 en cet exercice 2026-2027. Il occupait déjà un rôle dans l’effectif d’Eirik Horneland la saison dernière. Utilisé principalement en sortie de banc fin 2025, il commençait même à s’imposer comme un quasi titulaire début 2026.

Mais courant février, une blessure au genou venait tout remettre en question. Le milieu offensif stéphanois avait dû subir une intervention chirurgicale afin de retirer un corps étranger. Il avait ainsi été éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison. Sa convalescence avait même duré plus longtemps que prévu. L’international français en équipes de jeunes n’avait pu retrouver l’entraînement collectif que début août, après avoir prolongé jusqu’en juin 2029.

Titulaire ce week-end avec l’ASSE ?

Depuis, il reprend des sensations petit à petit. Très peu utilisé par Ian Cathro en début de saison, il a enchaîné trois entrées en jeu consécutives face à Nantes, Guingamp et Laval. Nadir El Jamali aurait même pu poursuivre avec une titularisation en Coupe de France contre le GFA Rumilly-Vallières. Mais, trêve internationale oblige, il avait rejoint le rassemblement de l’Equipe de France U20. Une parenthèse qui lui a été bénéfique. Titulaire et capitaine lors des deux rencontres amicales face au Danemark, le Stéphanois a engrangé de la confiance. Très en vue dans le jeu, il a su se montrer à son avantage dans une équipe pourtant composée de plusieurs joueurs de première division (Soriba Diaoune, Khalis Merah, Darryl Bakola, etc).

Seul bémol ? Nadir El Jamali n’est toujours pas décisif. Une occasion en or manquée contre Laval, plusieurs situations dont un face-à-face raté avec l’Equipe de France U20 : il peine à trouver le chemin des filets. Considérant que son profil correspond parfaitement au système d’Ian Cathro, qu’il est presque de retour à son plein potentiel physique et que ses performances dans le jeu sont intéressantes, il semble que la seule chose qu’il lui manque pour enfin éclore véritablement soit un but.

Pressenti comme titulaire demain face à Villefranche, Nadir El Jamali pourrait ainsi avoir l’occasion de débloquer son compteur cette saison. Un premier but pourrait libérer le joueur issu de la Génération Verte et lui permettre de prendre une nouvelle dimension au sein du collectif stéphanois. S’il a besoin de temps pour retrouver la plénitude de ses moyens, le football professionnel ne laisse que rarement place à une patience illimitée. À lui de saisir les opportunités qui se présentent pour bousculer la hiérarchie.