L’ASSE compte un nombre important de joueurs prêtés cette saison. En France ou à l’étranger, plusieurs éléments sont partis prendre du temps de jeu pour les prochains mois. Cela s’inscrit également dans la volonté de Kilmer de dégraisser l’effectif.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Strahinja Stojkovic, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 9 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu le week-end dernier ?

Du temps de jeu pour Miladinovic, Annan, Ekwah et Stassin

Tout roule toujours pour Igor Miladinovic. Retourné au pays cet été, il enchaîne les titularisations avec le Partizan Belgrade. 65 minutes disputées et une défaite 0-2 contre Čukarički, son ancien club, ce week-end. Sans temps de jeu depuis des semaines en club, Ebenezer Annan a regoûté au terrain. Il est entré à la 78ème lors de la déroute du Rapid Bucarest face au FCSB (4-1). Pierre Ekwah (AJ Auxerre) a lui aussi réalisé une courte entrée en jeu (86ème), face au Mans (1-1).

Du côté de Lucas Stassin, passeur décisif face au Real la semaine dernière, les choses s’enchaînent. Il était titularisé hier contre Osasuna. Résultat final : victoire 2-0 des Sévillans.

Les autres joueurs prêtés par l’ASSE n’ont pas joué

Week-end beaucoup plus mitigé pour les autres prêtés. Aïmen Moueffek (Cadiz), pourtant titulaire lors des deux dernières rencontres, n’est pas entré en jeu. Strahinja Stojkovic (OFK Belgrade) n’a pas disputé la moindre minute non plus. Il était sorti à la mi-temps lors de la journée précédente.

En ce qui concerne les jeunes formés au club, la situation se tend pour Luan Gadegbeku et Axel Dodote. Le Pau FC marche bien sans eux. Les deux jeunes stéphanois ne sont de nouveau pas entrés en jeu, ce qui n’a pas empêché les Palois de s’imposer 2-1 contre Grenoble. Enfin, pas de match pour le SCAAB Jebryl Sahraoui ce week-end.